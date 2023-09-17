İstanbul'da 720 servis aracına 1 milyon 78 bin 106 TL cezai işlem uygulandı

İstanbul'da polisin 11-15 Eylül tarihleri arasında 588 noktada yaptığı uygulamalarda 40 bin 398 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 4 bin 210 okul servisi kontrol edilirken, bu araçlardan 720’sine toplam 1 milyon 78 bin 106 TL cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen servis araçlarından 95’i de trafikten men edildi.

İstanbul Valiliği, 11-15 Eylül tarihleri arasında 588 noktada yaptığı uygulamaların bilançosunu açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği’nin koordine ettiği okul önleri ve çevrelerindeki denetimler aralıksız sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 11-15 Eylül tarihleri arasında 588 noktada yaptığı uygulamalarda 40 bin 398 kişiye GBT sorgusu yapılırken, bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalandı. Emniyet ekiplerinin 5 günlük çalışması sonucunda haklarında kayıp başvurusu bulunan 19 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi. Çalışmalarda ayrıca çocuklar için en önemli risk alanları arasında bulunan 270 metruk bina kontrol edilirken, 3 bin 244 umuma açık mekanda da denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 7 adet kesici/delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 4,68 gram eroin, 0,8 gram esrar, 56,09 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 882 paket kaçak sigara, 51 paket nargile tütünü, 11 kilo 657 gram kıyılmış tütün, 612 adet elektronik sigara, 246 adet elektronik sigara likidi, 2 bin 136 adet bandrolsüz puro, 1 adet hacizli/yakalamalı araç ele geçirilmiştir. Okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise 4 bin 210 okul servis aracı kontrol edilirken, bu araçlardan 720’sine toplam 1 milyon 78 bin 106 TL cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen servis araçlarından 95’i ise trafikten men edildi."