İstanbul'da adliyeye gitmek için taksiye binen kadın avukat tacize uğradı

AYM başvurusu için adliyeye giden avukat Emine Özhasar, bindiği taksinin şoförü tarafından taciz edildi. Taksicinin, "18 yaşında anca varsın. Beni çıplak görmek ister misin?” demesi üzerine araçtan inmek isteyen Özhasar, taksici durmayınca can havliyle kapıyı açıp, "Beni kaçırıyor" diye bağırarak yardım istedi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi avukatlarından Emine Özhasar, bir gazetecinin yargılandığı dava kapsamında Anayasa Mahkemesi (AYM) başvuru yapmak üzere bugün saat 12.51 civarında İstanbul Gümüşsuyu’ndan 34 TFL 23 plakalı taksiye bindi.

T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, bindiği taksinin şoförüne Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne gideceğini söyleyen avukat Emine Özhasar, “İndiğimde fiş verebilir misiniz?” diye sordu.

Taksi şoförü ise Özhasar'a, “Ben 18 yıllık taksiciyim, fiş diye bir şeyi hiç duymadım, fiş diye bir şey yok” diyerek, fiş vermeyi reddetti. Avukat Özhasar ise fiş vermenin yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Özhasar'a “Ben 66 yaşındayım" diye karşılık veren taksi şoförü, ardından "Sen küçük duruyorsun, 18 yaşında anca varsın. Beni çıplak görmek ister misin?” diyerek Özhasar'ı taciz etmeye başladı.

Kapı açıkken yardım istedi, taksici aracı sürmeye devam etti

Tacize uğrayan Özhasar, taksicinden hemen arabayı durdurmasını istedi ancak durmadı. Korkuya kapılan Özhasar, Gümüşsuyu Caddesi üzerindeyken seyir halindeki aracın kapısını açıp “Beni kaçırıyor” diye bağırarak yardım istedi.

Bir süre daha aracı sürmeye devam eden taksici, yoldaki insanların dikkat kesildiğini fark edince aracı durdurdu. Özhasar, taksiden can havliyle inip kurtulabildi.

Dosya araçta kaldı, suç duyurusu yapılacak

Taksicinin tacizi nedeniyle araçtan can havliyle inen Özhasar'ın Anayasa Mahkemesi başvuru dosyası ise takside kaldı.

Avukat Özhasar ve MLSA Hukuk Birimi, taksi şoförü hakkında suç duyurusu yapacak.

Gazetecilerin adli ve hukuki süreçlerinde yanında olan dost kurumumuz MLSA (@mlsaturkey) ve Avukat Emine Özhasar’ın (@eozhasar) yanındayız.



34 TFL 23 plakalı taksiyi kullanan şoför hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını bekliyoruz.



Konunun takipçisi olacağız! https://t.co/FWax1vUgwd — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) January 11, 2024

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

DİSK Basın-İş söz konusu tacize ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazetecilerin adli ve hukuki süreçlerinde yanında olan dost kurumumuz MLSA ve Avukat Emine Özhasar’ın yanındayız. 34 TFL 23 plakalı taksiyi kullanan şoför hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını bekliyoruz. Konunun takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.