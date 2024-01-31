İstanbul'da bağlantı gişeleri kalkıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'da trafiği rahatlatmak için" kara yolundaki tüm bağlantı gişelerinin kalkacağını açıkladı. Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi'yle yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşlarımızın hızlı geçişini sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yol kesimlerindeki gişe adalarının ve kanopilerin kaldıracağını açıkladı.

Uraloğlu, "Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız" diye konuştu.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın sorularını yanıtlayan Uraloğlu şunları söyledi:

"Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve araçların birer algılayıcı olarak kullanıldığı araçların elde ettiği verileri yakınındaki araçlara ve yol kenarı ünitelere aktararak trafik güvenliğini artıran ülkemizin ilk Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulama ve test koridorunu Hasdal Kavşağı-İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirecek.

SGS İSTANBUL'DA DEVREYE ALINDI

KGM, işlettiği otoyollarda Serbest Geçiş Sistemi’ni devreye aldı. Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık. Samandıra, Avcılar, Ispartakule, Hadımköy gibi yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız.

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi'ni (GTBYS) kurduk. Sorumlu olduğumuz 68 bin 640 kilometrelik yol ağımız, panoramik kamera ve mobil lidar teknolojisi ile görüntülendi ve hazırlanan web ve mobil uygulamalar ile kullanıcılara sunuldu. 200 metre çekim menziline sahip lidar verileri, 30 mp panoramik fotoğraflar ve yol profil cihazı ile köprü, trafik levhası, drenaj, sinyalizasyon, otokorkuluk, kaplama gibi 40 kalem envanter türünden yaklaşık 3 milyon envanter bilgisi toplandı.

KALKINMA YOLU GÖRÜŞMELERİ

Bölgemizin en uygulanabilir projesi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Irak’ın 2028 yılında tamamlanacak olan Al-Faw Limanı’ndan ülkemize uzanacak, ülkemizden de mevcut hatlarımızla doğrudan Avrupa’ya uzanacak bir demiryolu ve kara yolu ağı söz konusu. Bu konuda da gerek Irak gerekse konuyla ilgilenen körfez ülkeleriyle yakın temas halindeyiz. Teknik görüşmelerimiz devam ediyor. Yol ile ilgili belirlenmiş herhangi bir işletme modeli henüz yok.

İRAN'LA DEMİR YOLU ANLAŞMASI

İran ile Türkiye arasındaki demir yolu taşımacılığının ana altyapısını oluşturmak için söz konusu Çerçeve Anlaşma hazırlandı. Anlaşma, "İki ülkenin kontrol makamları ve servislerinin faaliyetleri ve sınır geçişi üzerinde trafikle ilgili faaliyetler, sınır mübadele garında altyapı yöneticileri ve tren işletmecilerinin faaliyetlerine dair hususlar, sınır mübadele garındaki karşılıklı hizmetlerden doğan alacaklar, sınır geçiş noktasında görev alacak personele dair hususlar" gibi hükümleri içeriyor.