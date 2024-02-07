İstanbul'da bahar havası ne kadar sürecek?

İstanbul'da hava sıcaklığı 3 gündür 10 ila 15 derece arasında seyrediyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklığın en az 1 hafta daha devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da soğuk geçen ocak ayının ardından hava sıcaklığı son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İstanbul'a gelen bahar havasının en az 1 hafta daha sürmesi bekleniyor.

AKOM'un verilerine göre 13 Şubat'a kadar İstanbul'da hava güneşli ve açık olacak. Bu süreçte hava sıcaklıkları 10 ila 16 derece arasında seyredecek.

13 Şubat Salı günü hava sıcaklığının 17 dereceye çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise kısa süreli yağmur yağacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ölçümlerine göre şubat ayının 3. haftasında da hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Şubat ayının 4'üncü haftasında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin ortalama 2 derece üzerinde olması bekleniyor.