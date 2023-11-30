İstanbul'da baraj doluluk oranlarında büyük artış

İstanbul'da 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı

İstanbul'a dün kuvvetli yağmur barajlara yaradı.

Etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi oranlarında büyük artış yaşandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte bir günlük yağış barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı.

Dün sabah yüzde 25.62 olan doluluk oranı yüzde 31.03'e çıktı.