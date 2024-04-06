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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar iptal edildi.

Güncel
  • 06.04.2024 07:37
  • Giriş: 06.04.2024 07:37
  • Güncelleme: 06.04.2024 07:43
Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

Şehir Hatları, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle seferlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri iptal edildi.

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