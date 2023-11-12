İstanbul'da bir erkek, ailesini katletti: 3 çocuk ve 1 kadın öldü

İstanbul Beyoğlu'nda Özgür Nayman adlı erkek, tartıştığı eşini ve üç çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Katliamın ardından silahla intihara kalkışan Özgür Nayman ağır yaralanırken hastanede yoğun bakımda olduğu bildirildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Özgür Nayman adlı erkek, tartıştığı eşini ve üç çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Katliamın ardından silahla intihara kalkışan Özgür Nayman ağır yaralanırken hastanede yoğun bakımda olduğu bildirildi.



Olay, saat 18.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Fail Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran fail, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.