İstanbul'da bir erkek, öldürdüğü kadının ve oğlunun cansız bedenlerini parçalayarak Kırklareli'nde tarlaya gömdü

İstanbul'da bir erkek, boşanma aşamasındaki kadını ve oğlunu silahla öldürdükten sonra cansız bedenlerini parçalayarak Kırklareli'ndeki tarlaya gömdü.

İstanbul'da emekli polis olan bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını ile oğlunu silahla öldürüp cesetlerini Kırklareli'nde bir tarlaya gömdü. Cengiz B. isimli erkek ile ona yardım ettiği öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 923. Sokak’ta oturan Zeynep B. (43) ile oğlu Ömer Faruk B'den (24) haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Katilin Bağcılar'daki evine gittiği Zeynep B. ile oğlu Ömer Faruk B'yi tabancayla vurarak öldürdüğünü belirleyen ekipler, Cengiz B'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Kırklareli'nin merkez ilçesine bağlı Çeşmeköy'deki evi ve tarlasına ara sıra geldiği tespit edilen erkeğin telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışma yapıldı.

Şüphelinin aracının lastiklerinin çamura saplanması nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği, bu nedenle cansız bedenleri parçalayıp taşıdıktan sonra tarlaya gömdüğü anlaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan anne ve oğlunun cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erkeğin, poşetlere koyduğu cansız bedenleri aracına taşımak için apartmanda oturan yabancı uyruklu 2 kişiden yardım aldığı tespit edildi.

Cengiz B. ile Muhammet Nurettin S. ve Subhi M. polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.