İstanbul'da bir yılda 95 bin litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da bir yılda 95 bin litre sahte içki ele geçirildiği bildirildi. Toplam 50 operasyonda yakalanan 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca bir yılda düzenlenen 50 operasyonda, 95 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Ekiplerce 2023 yılında düzenlenen 50 operasyonda, 95 bin litre sahte içki, 123 bin litre etil alkol, 615 bin boş şişe ve kapağı ele geçirildi.

Yakalanan 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KARTAL'DA 2 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu arada ekipler, yılbaşı öncesinde artan alkol tüketimini fırsata çevirmek isteyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Kartal'da bir depoda sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Adreslerde, 2 bin 500 litre sahte rakı, 2 bin litre sahte votka, 1250 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan 1500 litre etil alkol, 750 boş içki şişesi, 1000 şişe kapağı ve 3 bin 500 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltındaki 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.