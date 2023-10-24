İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle trafiğe kapatılan yollar açıldı

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle kapatılan yollar açıldı.

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen prova kapsamında cadde ve bağlantılı yolların trafiğe kapatılması nedeniyle çevredeki cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu oluştu.

Trafik yoğunluğunun meydana geldiği Millet Caddesi, Topkapı Alt Geçidi, O-3 otoyolu Fatih istikameti ile çevre yollarda trafik durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yaklaşık 8 saat süren provanın sona ermesinin ardından Vatan Caddesi'nde gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı yeniden başladı.

Hal Yolu güney istikameti de Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe açıldı.