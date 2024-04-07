İstanbul'da değnekçi otopark ücretini reddeden sürücüye saldırdı

İstanbul Fatih'te bir değnekçi, aracını park etmek isteyen ve kendisine haraç vermeyi reddeden bir sürücüye saldırdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir değnekçi, aracını park etmek isteyen ve otopark ücreti vermek istemeyen bir sürücüye saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı.

İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park parası istedi. Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı. Ardından değnekçi, sürücüye hakaret edip aracın camından içeri sarkarak saldırdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği daha sonra da saldırıp hakaret ettiği kaydedildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Otopark ücreti isteyen A.A. gözaltına alındı.

Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı.