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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Güncel
  • 17.12.2023 10:43
  • Giriş: 17.12.2023 10:43
  • Güncelleme: 17.12.2023 10:44
Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Fotoğraf: AA

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.

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