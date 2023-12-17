İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.