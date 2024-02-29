İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da yoğun sis sabah saatlerinde etkili olurken, hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Sis birçok ilçede etkisini gösterirken, bazı vapur seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti (yoğun sis) sebebiyle iptal edilen seferler şöyle;

• Eminönü-Beykoz

• Eminönü-Beylerbeyi

• Anadolu Hisarı-Eminönü

• Sarıyer-Eminönü

• Beykoz-Sarıyer

• Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

• Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş

• İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur)

• Küçüksu-İstinye

• Kadıköy-Sarıyer

BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı.

Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü.