İstanbul'da, 'dur' ihtarına uymayan kişi öldürüldü: Polisler hakkında işlem başlatıldı

İstanbul'da 26 yaşındaki Ahmet E., 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürüldü. Ahmet E.'nin 'çıkan arbedede polisin silahını almaya çalışırken' açılan ateşle öldürüldüğü kaydedildi. Görevli polisler S.E. ve E.K hakkında adli işlem başlatıldı

İstanbul Arnavutköy'de polis ekipleri şüphe üzerine seyir halindeki 2 araca dur ihtarında bulundu. İhtara uymadan kaçan otomobildekiler, bir süre sonra araçları bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin kovalamasıyla şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerden Ahmet E. iddiaya göre polisin silahını almaya çalıştığı sırada açılan ateşle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet E., hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün (2 Şubat) 22.50 sıralarında Nenehatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre polis ekipleri şüphe üzerine iki araca dur ihtarında bulundu.

Şüpheliler 26 yaşındaki Ahmet E. ve 29 yaşındaki Y.Ö ihtara uymayarak kaçtı. Bir süre sonra araçları bırakıp yaya kaçmaya devam eden şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden Ahmet E., gözaltına alındığı sırada polisin silahını almaya çalıştı. Bu sırada yaşanan arbedede açılan ateşle Ahmet E., yaralandı.

POLİSLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçlarda yapılan aramada 200 gram uyuşturucu madde,1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli Y.Ö., gözaltına alınırken, görevli polisler S.E. ve E.K hakkında adli işlem başlatıldı.