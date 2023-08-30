İstanbul'da, 'düşük maaş' eylemi yapan öğretmenlere ters kelepçe

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için İstanbul Taksim’deki Odakule’de bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Genel Müdürlüğü önünde eylem yapmak istedi. Eyleme izin vermeyen polis, öğretmenleri abluka altına aldı. Çok sayıda öğretmen, ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Ücretlerinin düşük olması gerekçesiyle Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Taksim’deki Odakule’de bulunan TÖZOK önünde bugün eylem yapmak istedi. Gruba izin vermeyen polis, öğretmenleri İstiklal Caddesi üzerinde ablukaya aldı. Ablukadaki öğretmenler, polislere de tepki göstererek “Öğretmene değil, patronlara barikat”, “Taban maaş haktır, geri alacağız” ve “Yaşasın öğretmen sendikası” sloganları attı.

“ÖĞRETMENE TERS KELEPÇE YAPAMAZSINIZ”

Ters kelepçeyle gözaltı yapılması üzerine bir kişi de “Öğretmene ters kelepçe yapamazsınız. Öğretmeniz biz. Ters kelepçeyle alamazsınız öğretmeni” diye seslendi.

Çok sayıda sendika üyesi, polisin müdahalesiyle gözaltı araçlarına bindirildi.