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İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

Güncel
  • 09.11.2023 17:59
  • Giriş: 09.11.2023 17:59
  • Güncelleme: 09.11.2023 18:00
Kaynak: İHA
İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

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