İstanbul'da 'ekmek fiyat tarifesi' güncellendi

İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında azami ekmek fiyat tarifesinde yaptığı güncellemeye göre, önceden 200 gram için 8 TL olarak belirlenen ekmeğin fiyatı "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak” şeklinde değiştirildi.

Güncel 15.12.2023 13:00 Giriş: 15.12.2023 13:00

Güncelleme: 15.12.2023 13:06 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak” şeklinde değiştirildi. İTO'nun aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan “İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklindeki karar yeniden değerlendirildi. Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı. 100'DEN FAZLA FIRIN İÇİN TUTUNAK İstanbul Valisi Davut Gül, geçen günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe vurgu yapmıştı. Bunun ardından da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.