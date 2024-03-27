İstanbul'da elektrikli metrobüsler test sürüşüne çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlıyor. Metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

İstanbul'da elektrikli metrobüsler 1 Nisan itibarıyla test sürüşüne başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

İBB, metrobüs hattındaki yoğunluğu rahatlatmak için elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.

100 BİN KİLOMETREDE 2,5 MİLYON LİRA YAKIT TASARRUFU

Tamamen elektrikli, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.