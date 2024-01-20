İstanbul'da erkek şiddeti: Taksi şoförü tartıştığı kadını sokak ortasında darbetti

İstanbul'un Şişli ilçesinde dün saat 23.30 sıralarında taksi şoförü, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kadını darbetti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde taksi şoförü bir kadını sokak ortasında darbetti.

Şişli Mecidiyeköy'de dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Taksiden inen şoför, kadını sokak ortasında yere düşürerek darbetmeye başladı. Çevredeki yurttaşların araya girmesinin ardından taksi şoförü, aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darbettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.