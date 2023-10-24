İstanbul'da evinde Nil timsahı besleyen şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de yasadışı yollarla ülkeye yavru Nil timsahı sokarak evinde besleyip ticaretini yapan şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken yavru timsahlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde evinde Nil timsahı besleyen ve ticaretini yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, evde timsah beslenip internet üzerinden ticaretinin yapıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Ataşehir’de oturan şüphelinin yasadışı yollardan ülkeye soktuğu yavru timsahları evinde beslediği belirlendi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, 10 Ekim’de şüphelinin yaşadığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda özel bir bölmede 3 yavru Nil timsahı bulundu.

Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında olan ve ev ortamında beslenmesi yasaklanan timsahlara el konulurken, hayvanları besleyen şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" ve "CITES Sözleşmesine Aykırılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yavru Nil timsahları veteriner kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.