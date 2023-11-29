İstanbul'da fırtına: Gemi karaya oturdu, tekne battı, çatılar uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına ile birlikte Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bir tanker karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, tankerdeki 11 mürettebatı kurtardı. Fırtına nedeniyle Kartal'da 1 tekne batarken, Silivri'de iş yerinin çatısı uçtu, 2 araç zarar gördü.

Türkiye’nin batısında etkili olan lodos birçok kentte hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da fırtına nedeniyle, Zeytinburnu açıklarında "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.

Karaya oturan gemide 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

KARTAL'DA 1 TEKNE BATTI



Kartal Dragos sahilinde ise olumsuz hava koşullarının etkisi ile 1 tekne battı.

Batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarılırken, diğer teknelerin sahipleri ise teknelerini kurtarmak için takviye halatlar bağladı.





SİLİVRİ'DE ÇATI UÇTU, 2 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu.

Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı.

Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.