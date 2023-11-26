İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisi: Bazı yerlerde çatılar uçtu

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane ve Pendik'te binaların çatısı uçtu.

İstanbul genelinde etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu.

Sabah erken saatlerden itibaren hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü kentte şiddetli fırtına ve sağanak etkili oluyor.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir bina ile Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü.

Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokaklardaki malzemeleri kaldırdı.