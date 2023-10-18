İstanbul'da freni tutmayan TOMA zincirleme kazaya neden oldu: 15 araç birbirine girdi

İstanbul Üsküdar'da akşam üzeri büyük bir kaza yaşandı. Freni tutmayan TOMA aracı önünde bulunan otomobillere çarparak durabildi. Kazada TOMA'nın çarptığı 15 araç birbirine girerken bölgede trafik durma noktasına geldi.

Üsküdar’da 15 araç ve bir TOMA’nın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade istikametinde trafik durdu.

Kaza, Üsküdar Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Üsküdar yönünde seyir halindeyken freni tutmadığını fark eden TOMA aracı, siren çalarak ilerledi. Oldukça süratli giden TOMA aracı önünde bulunan araçlara çarparak durabildi. TOMA aracını fark eden sürücüler kazadan kaçamadı. Arkadan gelen ve kazayı fark edemeyen diğer otomobiller ise kaza yapan araçlara çarptı. 12 araç, 1 TOMA ve 2 motosikletin karıştığı kazada bir motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan motosikletli bölgedeki hastaneye sevk edildi. Çok sayıda araçta maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Altunizade mevkiinde trafik kilitlendi. Araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM, KAÇAMADIM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cüneyt Ergüven, “Ümraniye’den siren çalarak geliyordu, alt geçidi geçtikten sonra süratli geldiğini fark ettik. Kaçmaya çalıştım, kaçamadım. Sol taraftan bana çarptı” dedi.