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İstanbul'da halk ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

Güncel
  • 10.11.2023 21:56
  • Giriş: 10.11.2023 21:56
  • Güncelleme: 10.11.2023 22:01
İstanbul'da halk ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı
AA

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

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