İstanbul'da halk ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız.

Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 ₺’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz🥖🌾#İstanbulunEmeği #HalkınEkmeği pic.twitter.com/XiKB0ZLhbp — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) November 10, 2023

Nama'nın paylaşımı şöyle:

"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."