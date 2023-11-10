İstanbul'da halk ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.
İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla halk ekmeğe zam yapmayarak 5 TL'den satmaya devam edeceklerini açıkladı.
Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız.— Özgen NAMA (@OzgenNAMA) November 10, 2023
Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 ₺’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz🥖🌾#İstanbulunEmeği #HalkınEkmeği pic.twitter.com/XiKB0ZLhbp
Nama'nın paylaşımı şöyle:
"Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."