İstanbul'da hastanede doktora saldırı: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor, hastane bahçesinde hasta yakını tarafından saldırıya maruz bırakıldı. Saldırının ardından hasta yakını ve hastane güvenlik görevlisi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.
İstanbul Şişli'de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor, hastane bahçesinde hasta yakını tarafından saldırıya maruz bırakıldı.
DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, hasta yakını U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.
Hastane güvenlik görevlisi S.Y.’nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü.
Yaşanan kavgada doktor S.Ö., hasta yakını U.T. tarafından darp edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.