İstanbul'da hemşire ile hasta ve yakınları arasında 'eldiven değiştirme' kavgası

İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde, dün saat 17.20 sıralarında, hasta yakınları ve hemşire arasında "eldivenini değiştirme" gerekçesiyle kavga çıktı. Gözaltına alınan hasta B.D.K. ve yakını V.O.B. ile sağlık çalışanı hemşire S.E. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da bulunan bir şehir hastanesinde, sağlık çalışanı ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgaya ilişkin taraflar hakkında adli işlem yapıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi'nde dün saat 17.20 sıralarında İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'de hasta yakını V.O.B, B.D.K'ye tedavi uygulayacak olan hemşire S.E'ye eldivenini değiştirmesini söyledi.

Yaşana kavgada beyaz kod verilmesi üzerine olay yerine intikal eden emniyet ekipleri, şüpheliler B.D.K. ve V.O.B'yi gözaltına aldı.

B.D.K. ve hasta yakını V.O.B. ile hemşire S.E. hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi'ne üye bir grup sağlık çalışanı, meslektaşları ile hasta ve yakını arasında yaşanan kavgaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen grup adına yapılan basın açıklamasında, sağlık çalışanının hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradığı belirterek, buna tepki gösterildi.

Açıklamayı okuyan Bahar Tuncer, meslektaşlarının eldiveni kirli olduğu gerekçesiyle önce sözel şiddete maruz kaldığını belirterek, "Lateks malzemesi oksijene maruz kaldığında renk değişimi oluşur. Bunun nedeni, lateksin parçalanabilen ve eldivenin zamanla sararmasına neden olabilen proteinler içeren doğal bir malzeme olmasıdır. Eldivenin temiz olduğunun izahına ve değiştirilmesine rağmen saldırgan fiziksel şiddet uygulayarak arkadaşımızı kötü şekilde darbetmiştir. Sağlık hizmeti sunduğumuz için şiddete uğramak istemiyoruz. Güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamının sağlanması için gerekli adımların atılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.