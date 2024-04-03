İstanbul'da ikinci Eros vakası: Önce annesini şimdi de Tontik'i öldürdüler

İstanbul Eyüp Sultan'da Akbaşlar Sitesi 5-6-7 bloklar arasında Tontik adlı bir kedi katledildi. Site sakinleri, Tontik'in annesinin de geçtiğimiz aylarda öldürüldüğünü belirtti.

"Eros" isimli kedinin İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek işkenceyle öldürülmesinin yankıları sürerken, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Çırçır Mahallesi'ndeki Akbaşlar Sitesi 5-6-7 bloklar arasında Tontik adlı bir kedi katledildi.

Medyatava'da yer alan habere göre, sitede yaşayanların beslediği Tontik isimli kedi başına vurularak öldürülmüş şekilde merdiven boşluğunda bulundu. Site sakinleri yaşananlara tepki gösterirken, Tontik'in annesinin de benzer şekilde geçtiğimiz aylarda öldürüldüğü belirtildi.

"Cani ya da caniler aramızda geziyor" diyen sitede yaşayanlar site yönetimini suçlarken Tontik'in annesinin öldürülmesinin ardından siteye kamera takılmasını istediklerini ancak bu talebin site yönetimi tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Güvenlik kamerası olmadığı için Tontik'in ve annesinin katili ya da katillerinin bulunmasının zor olduğunu belirten mahalleli, "Artık bu cani ile aynı yerde bulunmak istemiyoruz, çocuklarımız ve kendimiz için endişeliyiz, korkuyoruz" dediler.

Hayvanseverlerin Tontik ve annesini site dışarısında 3 senedir beslediği öğrenildi.