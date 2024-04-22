İstanbul'da ilk Suriyeli astronot için ÖSO bayraklarıyla gıyabi cenaze düzenlendi
Gaziantep'te yaşamını yitiren uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip Tümgeneral Muhammed Faris için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenazede Batı destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları dikkat çekti.
Gaziantep'te yaşamını yitiren uzaya giden ilk Suriyeli ve 2. Arap olma unvanına sahip Tümgeneral Muhammed Faris için İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenazede Batı destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bayrakları dikkat çekti.
Suriyeli ilk kozmonot olan Faris için Fatih Camisi'nde toplanan kalabalık ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı.
SURİYE İSLAM MECLİSİ KURUCUSU KILDIRDI
Cihatçı din adamlarından Suriye İslam Meclisi kurucusu Usame er-Rifai'nin kıldırdığı namazın ardından dua edildi.
Bu arada, Tümgeneral Muhammed Faris'in cenazesinin Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen törenin ardından defnedildiği öğrenildi.