İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 zanlı yakalandı, 4’ü aranıyor

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, IŞİD’in Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin 4 zanlıyı arama çalışmalar sürüyor. Aksaray'da ise gözaltına alınan bir IŞİD üyesi tutuklandı.

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda IŞİD’in Suriye'deki Daşişa karargahı ile bağlantısı olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD’in Haseke'deki Daşişa karargahı ile bağlantıları olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen polislerce düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

BİR IŞİD ÜYESİ AKSARAY'DA YAKALANDI

Öte yandan Adana’dan Ankara’ya gitmek isteyen bir IŞİD üyesi de Aksaray'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Alayhanı Jandarma Karakolu ekipleri şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içerisinde seyahat eden yolcuları tek tek kimlik ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren jandarma ekipleri S.S. isimli şahsın IŞİD'e üye olma suçundan arandığını ve hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Otobüste gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken burada yapılan işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan IŞİD üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.