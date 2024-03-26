İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 şüpheli gözaltında
İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi bulunan 27 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.
Bu sabah düzenlenen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.