İstanbul'da IŞİD operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

İstanbul'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Güncel 26.03.2024 09:55 Giriş: 26.03.2024 09:55

Güncelleme: 26.03.2024 09:57 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA