İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 16 kişi yakalandı

İstanbul'da, IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD ve El Kaide ile irtibatlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.