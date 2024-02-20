İstanbul'da istihbarat operasyonu: 6 kişi Çin'e bilgi aktardığı iddiasıyla yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Türkiye'de yaşayan Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli kişiler ve dernekler hakkında bilgi toplayarak Çin istihbaratına aktardığı iddiasıyla 6 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 şüphelinin ülkede bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin ileri gelenleri ile bazı dernek ve kuruluşlar hakkında bilgi topladıkları tespit edildi.

MİT BELİRLEDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın, topladıkları bilgileri Çin istihbaratıyla paylaştığını belirlediği şüpheliler hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.