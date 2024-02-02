İstanbul'da kadın cinayeti: İngiliz öğretmen silahla vurularak katledildi

Kartal'da bir anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, kendisine takıntılı olan erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öğretmeni öldüren katil zanlısı kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kadın 02.02.2024 14:07 Giriş: 02.02.2024 14:07

Güncelleme: 02.02.2024 14:13 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde İngiliz öğretmen Kati Erorbay, Mustafa G. isimli erkek tarafından silahla vurularak katledildi. Dün meydana gelen olayda, bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, saat 15.20 sıralarında okuldan çıktı. Aracına binen Erorbay’a yaklaşan Mustafa G. isimli erkek, Erorbay’ı zorla araçtan indirmeye çalıştı. Mustafa G., kadına aracında otururken silahla ateş etti. Erorbay olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadını vuran katil Mustafa G. aynı yerde kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Mustafa G. hastaneye kaldırıldı. Katie Erorbay’ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan soruşturmada, ticari taksicilik yapan Mustafa G.’nin öğretmen Erorbay’a takıntılı olduğu, sık sık okul çıkışına gelerek kadını rahatsız ettiği öğrenildi.



