İstanbul'da kadın cinayeti: Şehmuz Çap isimli erkek evli olduğu Meryem Çap'ı katletti

İstanbul Bayrampaşa'da Şehmuz Çap isimli erkek, evli olduğu Meryem Çap'ı silahla vurarak katletti. Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Bayrampaşa'da Meryem Çap, eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap kurtarılamadı.

DHA'nın aktardığına göre dün saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evde Şehmuz Çap eşi Meryem Çap'ı silahla vurdu. Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

Mahallelinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı hastaneye kaldırdı. Meryem Çap'ın, hastanede yapılan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri evde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan Şehmuz Çap'ı yakalamak için çalışma başlattı.

MERYEM ÇAP'IN KARDEŞİ: UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Meryem Çap'ın kardeşi Emre Arslan, "İlk evlendikleri zaman satırla kovalaması sonucu ablam bizim evimize geldi. Sonra boşanma sürecine girdiler, sonra tekrar barıştılar. Sonra yine şiddet gördüğünü söylüyordu. Zaten kaçarak evlenmişti. 18 yaşında kaçarken, 'Gelinliğimi giyemedim ama kefenim ile çıkacağım' diye söylemişti. Eşinden çok korktuğunu söylüyordu, uzaklaştırma kararı almıştı, kadın sığınma evinde kalmıştı. 1 buçuk sene önce uzaklaştırma kararı almıştı. Zaten dosyası kabarık birisi. O dönemler polise gitmiştik, yanımızda 1 buçuk sene kalmıştı. Ailesi bize baskı yapmıştı ablamı almak istemişlerdi. Ablamın tekrar onun yanına gitmesinin sebebi ablamı bizimle tehdit etmesiydi. Babam daha iyi biliyor konuyu. Kıskanç biriydi" dedi.



"11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNLANDI"



Arslan,"Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ablam birçok kez kurşunlandı. İnsan hemen suçlunun bulunup cezanın çarptırılmasını istiyor. 11 yaşındaki çocuğu Yusuf'un gözü önünde kurşunlandı. Tek görgü tanığı o çocuk. O çocuk şimdi ne olacak? Geleceği ne olacak? En son söylediği 'Annemin göğsünde, karnında kan vardı' demiş. Eminim devletimiz çalışıyordur, komiserlerimiz çok yardımcı oldular. Bir an önce bulunmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" dedi.