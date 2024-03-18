İstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Sarıyer'de bir kafe önünde silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbul'da Sarıyer Maslak’ta bir kafede oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

4 kişinin karıştığı çatışma sonrası olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryanın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kafeteryanın kapısında silahlı çatışmaya döndü. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu belirlenen Mazlum Ayrancı(35) olay yerinde hayatını kaybederken, Umut Koyuncu(33) bacağından silahla yaralandı.

Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ayrancı ve Koyuncu’ya müdahale etti. Çıkan çatışmada Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise sol ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koyuncu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

1 SİLAH, 8 ADET BOŞ MERMİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, kafeterya ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Mazlum Ayrancı’nın cesedinin yanında 1 adet silah, kafeterya çevresinde ise 8 adet 9 mm boş kovan bulundu.

Öte yandan olay yerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen bir otomobilde de inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından polis ekipleri kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.