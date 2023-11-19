İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ümraniye, Beykoz, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde yağış, aralıklarla devam ediyor.

Güncel 19.11.2023 07:22 Giriş: 19.11.2023 07:22

Güncelleme: 19.11.2023 07:34 Kaynak: AA

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İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı. Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı. Ümraniye'de ana yollarda kar beyaz örtü oluşturdu. Kar yağışını izlemek için araçlarıyla Büyük Çamlıca Tepesi'ne çıkmak isteyen yurttaşlar zor anlar yaşadı. Tepeye çıkan yokuşlarda kar örtüsü oluşurken, bazı araçlar da yol kenarında bekledi. Yağış aralıklarla şiddetli rüzgarla birlikte etkisini sürdürüyor. Meteoroloji'den 50 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor