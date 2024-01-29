İstanbul'da kar yağışı için yeni uyarı

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının bugün de devam edeceğini ve zaman zaman kuvvetleneceğini belirtti. Meteoroloji ise olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

KAR YAĞIŞI KUVVETLENECEK

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da bugün kar yağışının zaman zaman kuvvetlenebileceğini bildirdi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bugün yükseklerde karla karışık yağmur ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak" dedi.

Şen, şöyle devam etti: "Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 C. Kış lastğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar bu gece de devam edecek, şehir içinde karla karışık yağmur."

İstanbulda bu bugün yükseklerde kky ve kar var. Rüzgar kuzeyden fırtına hızına ulaşacak. Deniz etkisinden dolayı kuzeyi başta olmak üzere zaman zaman kar yağışı kuvvetlenebilecek. Sıcaklık 4 C. Kış lastğiniz yoksa aracınızla çıkmayın. Kar Bu gece de devam edecek Şehir içinde kky — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) January 29, 2024

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."