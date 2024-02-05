İstanbul'da kara para operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da kara para akladığı, pos cihazlarıyla yurt dışına para çıkışı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı. 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da kara para aklayarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bazı kişilerin kara para akladığı, pos cihazlarıyla yurt dışına para çıkışı yaptığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda Fatih'teki bir iş hanında, iki iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adreslerdeki aramada, 116 bin 97 dolar ve 80 bin 665 Türk Lirası, 43 Türk bankalarına ait pos cihazı, 17 yabancı ülkelere ait pos cihazı, 1515 yabancı ülke bankalarına ait yabancı asıllı kişiler adına düzenlenmiş banka/kredi kartı, 17 para sayma makinesi ile hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen paralar ile pos cihazları, para sayma makineleri ve kredi kartları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.