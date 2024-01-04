İstanbul'da kediyi ezerek öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı!
Başakşehir'de bir site içindeki asansörde bulunan kediyi ayağıyla defalarca ezdikten sonra asansörden inip kediyi takip ederek öldüren 29 yaşındaki şüpheli yakalandı.
İstanbul Başakşehir'de, bir sitenin asansöründe kediyi ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
1 Ocak'ta, Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bir kedinin öldürüldüğüne yönelik ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, kediyi öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan İ.K. (29) dün Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde yakalandı.
Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli İ.K'nin, asansörden inen kediyi takip edip site içerisinde yakaladığı hayvanı öldürdüğü tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan emniyette işlem yapıldı.
Asansörden inen kediyi takip etmiş
Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde asansöre binen şüphelin, kediyi ayaklarıyla ezmesi yer aldı.