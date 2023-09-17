İstanbul'da konut fiyatları yıllık yüzde 68 arttı: İlçe ilçe fiyat artış oranları...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'da bir yılda konut fiyatlarında yaşanan değişimi ve nedenlerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgiler paylaştı. Gökce, kentte konut fiyatlarının ortalama yüzde 68 ile enflasyonun üstünde gerçekleştiğini belirtti. En çok konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Beylikdüzü takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "İstanbul'da 1 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 68 arttı. Artış oranı enflasyonun üstünde. Ücretlilerin maaş ve gelirlerinin çok daha düşük oranda artması nedeniyle, bugün çalışanların konuta erişmesi geçen yıla göre daha zor" dedi.

Gökce, sosyal medya hesabınbdan yaptığı paylaşımda, İstanbul'da konut fiyatlarını, ilçelere göre konut satış oranları, konut fiyatlarında yaşanan artışın yıllara göre karşılaştırılmasını ve artışın nedenlerini paylaştı.

Gökce'nin paylaşımına göre, Ağustos ayında İstanbul'da 17 bin 408 konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe Esenyurt oldu. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Beylikdüzü takip ediyor.

2022 yılı Ağustos ayında İstanbul'da 18 bin 485 konutun satıldığını ifade eden Gökce, "Bu yıl aynı ay 17 bin 408 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6'lık bir düşüş gözüküyor. İstanbul'da ortalama konut fiyatı Ağustos ayında 4 milyon 677 bine çıktı. Ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu ilçemiz Sarıyer. Sarıyer'i Beykoz ve Kadıköy takip ediyor. En düşük ilçemiz ise Esenyurt. 27 ilçemizde konut satış fiyatı İstanbul ortalamasının altında" ifadelerini kullandı.

Konut fiyatları nasıl artığına değinen Gökce, paylaşımında, "İstanbul'da 1 yılda konut fiyatları ortalama yüzde 68 arttı. Artış oranı enflasyonun üstünde. Ücretlilerin maaş ve gelirlerinin çok daha düşük oranda artması nedeniyle, bugün çalışanların konuta erişmesi geçen yıla göre daha zor" ifadelerini kullandı.

Gökce, konut fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Konut fiyatlarındaki artış bizi mülksüzleşme, konut erişimin kısıtlanması ve derinleşen barınma krizi ile karşı karşıya bırakıyor. Yabancılara konut satışının sürmesi ve makroekonomik koşullar nedeniyle de konuta yönelik talep, doğal dengenin üzerinde devam ediyor. Bu yüzden hem İstanbul'un deprem direncini arttırmak, hem de anayasamızda ifadesini bulan konut hakkını korumak için sosyal konut üretimini önemsiyoruz. Yurt ve sosyal konut üretimi piyasa dengelerini düzenleyeceği gibi, vatandaşlarımızın konut hakkını da koruyacak önemli bir araçtır. Sosyal konut üretiminin yetersiz olması ve kamunun sosyal konut yada kiralık sosyal konut kullanımını da içeren bütünlüklü bir konut politikası olmaması nedeniyle barınma krizi daha da derinleşiyor, vatandaşlarımızın konuta erişimi azalmaya, çalışanların, emekçilerin İstanbul'da barınma imkanı da yok olmaya devam ediyor. Ne yazık ki emlak piyasasını kamucu politikalar değil rant odaklı uygulamalar domine ediyor. Bu uygulamaların değişmesini bekliyoruz."