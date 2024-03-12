İstanbul'da Kürtlere seslenen ve CHP'yi hedef alan imzasız bildiriler dağıtıldı

İstanbul'da CHP'yi hedef alan ve Kürt yurttaşlara seslenen isimsiz bildiriler dağıtıldı. Bildirilerde, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın ayrımcı sözlerine gönderme yapıldı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken, İstanbul'da CHP'yi hedef alan ve Kürt yurttaşlara seslenen isimsiz bildiriler dağıtıldı.

CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın ayrımcı sözlerine gönderme yapılan bildiride, "Belediye kapılarını Kürtlere yapılan Burcu Köksal yüzünden hiçbir şerefli Kürt CHP'nin bu faşist zihniyetine oy vermeyecek!" ifadelerine yer verildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, "DEM Partililerin yoğun olduğu Tarlabaşı’nda şüpheli kişiler CHP’ye oy verilmemesi yönünde isimsiz ve imzasız bildiriler dağıtıyor" bilgisini paylaştı.

Ahmet Saymadi ise "Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı!" ifadelerini kullandı.

Dem Parti İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmadı, CHP adaylarını destekliyor. AKP’liler CHP’ye oy verilmesin diye broşür basmışlar, sokak sokak dağıtıyorlar. Şerefimizi korumak size kalmadı! pic.twitter.com/rEeSe8gcHO — Ahmet Saymadi (@ahmetsaymadi) March 12, 2024

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" ifadelerini kullanmıştı.

CHP ise yaptığı açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verilmişti.