İstanbul'da lale vakti

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl Nisan ayında düzenlenen Lale Bayramı sürüyor. İstanbul’un en önemli sembollerinden olan laleler, 1-30 Nisan tarihleri arasında İstanbulluları ve tüm ziyaretçileri Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda bekliyor.

Kente 158 türden yaklaşık 5 milyon adet lale soğanı dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikler Nisan ayı boyunca devam edecek.