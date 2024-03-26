Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralı öğrenciler diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

Güncel
  • 26.03.2024 12:58
  • Giriş: 26.03.2024 12:58
  • Güncelleme: 26.03.2024 13:01
Kaynak: DHA
İstanbul'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Avcılar'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden darbe aldığı belirtildi.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir lisenin önünde öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.

Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

BirGün'e Abone Ol