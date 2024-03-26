İstanbul'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstanbul'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralı öğrenciler diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.
İstanbul Avcılar'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden darbe aldığı belirtildi.
Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir lisenin önünde öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.
3 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı.
Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.