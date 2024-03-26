İstanbul'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul'da bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralı öğrenciler diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

Güncel 26.03.2024 12:58 Giriş: 26.03.2024 12:58

Güncelleme: 26.03.2024 13:01 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA