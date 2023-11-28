İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.
Kaynak: İHA
Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi.
İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.
AKOM'DAN UYARI
Öte yandan AKOM, İstanbul'da bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, İstanbul'un akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.
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