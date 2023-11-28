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İstanbul'da lodos etkili oluyor

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren Küçükçekmece ve Avcılar sahilinde lodos etkisini gösterdi.

Güncel
  • 28.11.2023 10:31
  • Giriş: 28.11.2023 10:31
  • Güncelleme: 28.11.2023 10:33
Kaynak: İHA
İstanbul'da lodos etkili oluyor
Fotoğraf: İHA

Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi.

İstanbul genelinde ise lodos, Küçükçekmece Menekşe Sahili ile Avcılar sahilinde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu.

AKOM'DAN UYARI

Öte yandan AKOM, İstanbul'da bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, İstanbul'un akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

AKOM saat verdi: İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı
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