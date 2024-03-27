İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonu: Nusr-Et'teki silahlı saldırı talimatını Barış Boyun verdi

İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen beş şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, saldırı talimatını, organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli restorana yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan operasyon hakkında bilgi paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.”