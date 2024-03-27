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İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonu: Nusr-Et'teki silahlı saldırı talimatını Barış Boyun verdi

İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonunda Beşiktaş'taki Nusr-et isimli restorana silahlı saldırı düzenleyen beş şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, saldırı talimatını, organize suç örgütü liderleri Barış Boyun ve Volkan Rençber'in verdiği söyledi.

Güncel
  • 27.03.2024 11:51
  • Giriş: 27.03.2024 11:51
  • Güncelleme: 27.03.2024 11:54
İstanbul'da 'Mahzen-22' operasyonu: Nusr-Et'teki silahlı saldırı talimatını Barış Boyun verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli restorana yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen beş kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan operasyon hakkında bilgi paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurtdışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.”

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