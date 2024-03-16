İstanbul'da Marmaray istasyonunda görevli kadın çalışana bıçaklı saldırı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Marmaray istasyonunda görevli Gülnihal Karadereli(34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda yüzünden bıçaklanan Karadereli, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Göztepe Marmaray İstasyonu’nda görevli Gülnihal Karadereli(34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay(36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin(34) yanına yaklaştı.

O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı.

Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı.

YÜZÜNE 40 DİKİŞİ ATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.