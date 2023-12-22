İstanbul'da mesai sonu yağış trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da etkili olan yağış, mesai saati sonunda trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Güncel 22.12.2023 18:16 Giriş: 22.12.2023 18:16

Güncelleme: 22.12.2023 18:20 Kaynak: İHA

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AA

İstanbul’da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90’a yükseldi. İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. İş çıkış saatine denk gelmesiyle trafik yoğunlaşırken, vatandaşlar da evlerine gitmekte güçlük çekti. Trafik yoğunluğu İBB verilerine göre yüzde 90 olarak ölçüldü. Bazı yerlerde ise trafik adeta durma noktasına geldi.