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İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşanan arıza sebebiyle seferler aksadı.

Güncel
  • 15.04.2024 09:44
  • Giriş: 15.04.2024 09:44
  • Güncelleme: 15.04.2024 11:31
Kaynak: DHA
İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı arızalandı. Arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanırken iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.

Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

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