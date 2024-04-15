İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşanan arıza sebebiyle seferler aksadı.

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı arızalandı. Arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanırken iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.

Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

#MetroDuyuru #M3

M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 15, 2024

Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.