İstanbul'da metro arızalandı, seferler aksadı
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattında yaşanan arıza sebebiyle seferler aksadı.
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı arızalandı. Arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanırken iki istasyon arasında duran metrodan yolcular indi.
Bazı yolcular raylarda yürürken bazıları bekledi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 15, 2024
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir yönüne gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.
#MetroDuyuru #M3— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 15, 2024
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/adXoEhNtTs