İstanbul'da metro istasyonunda ayağı kayan kişi yürüyen merdivene sıkıştı

Kartal'da metroya inmek isteyen Bayram Demirci düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Demirci'nin kolundan ve sırtından yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Kartal'da bulunan metro istasyonununda, dengesini kaybeden 58 yaşındaki Bayram Demirci düşerek yürüyen merdivene sıkıştı. Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, dün (4 Ağustos) saat 17.00 sıralarında Kartal Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metroya inmek için yürüyen merdiveni kullanan Bayram Demirci dengesini kaybederek düştü. Demirci, yürüyen merdivene sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kolundan ve sırtından yaralanan Demirci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Demirci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.