İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi

İstanbul'da Galatasaray-İstanbulspor arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek Galatasaray-İstanbulspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz."