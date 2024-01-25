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İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi

İstanbul'da Galatasaray-İstanbulspor arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.

Güncel
  • 25.01.2024 12:22
  • Giriş: 25.01.2024 12:22
  • Güncelleme: 25.01.2024 12:29
Kaynak: AA
İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi
Fotoğraflar: AA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. Karşılaşma RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda 18.00-19.45 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek Galatasaray-İstanbulspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.

Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır. Özel aracı ile gelmek isteyen yolcularımız aracınızı metro hatlarımıza yakın İSPARK otoparklarından birine park ederek planladığınız zamanda stadyuma ulaşım sağlayabilirsiniz."

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